Nobodies: Murder cleaner è un’avventura punta e clicca in cui dovrete insabbiare degli omicidi per conto di una segreta organizzazione antiterroristica governativa impegnata a eliminare i membri chiave del Q-100, un’organizzazione terroristica decisa a scatenare orribili armi biologiche sperimentali sul mondo.

Lo scopo del gioco consiste nel nascondere i cadaveri in modo tale che nessuno possa mai rinvenirli e distruggere tutte le prove che potrebbero portare le indagini a scoprire i colpevoli senza lasciare alcun segno del vostro passaggio.

Un’avventura punta e clicca in cui occultare cadaveri e prove

Il gameplay di Nobodies: Murder cleaner è basato sugli enigmi da risolvere per insabbiare gli 11 casi di omicidio occultando il cadavere e tutte le prove del vostro passaggio.

Previous Next Fullscreen

Tenendo due dita premute sullo schermo è possibile evidenziare gli oggetti rilevanti presenti nella scena dell’omicidio e combinarli nell’inventario. Nel caso vi trovaste bloccati potrete ricorrere ai suggerimenti che vengono elargiti visualizzando degli annunci pubblicitari.

L’avventura punta e clicca di Blyts è stata ispirata da eventi reali ed è caratterizzata da uno stile grafico artistico con cui sono stare realizzate quasi 100 distinte scene disegnate a mano tutte da esplorare.

Nobodies: Murder cleaner è disponibile per Android gratuitamente con testi tradotti in italiano ed è supportata da annunci pubblicitari rimovibili con un acquisto in-app opzionale di € 2,99.

A seguire trovate il trailer e il badge per raggiungere la pagina dell’avventura nel Play Store di Google. La versione Android necessaria per l’installazione varia in base al dispositivo.

Potrebbe interessarti: Offerte per app e giochi Android