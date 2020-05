Ogni mese arrivano sul Play Store migliaia di nuove applicazioni e giochi che non sempre è facile scovare a causa di un sovraffollamento non di poco conto. Benvenuti quindi nella nostra rubrica mensile, che si terrà ogni seconda domenica del mese, dove vi illustreremo i nuovi migliori giochi per Android usciti di recente, una nostra selezione di 5 titoli che reputiamo assolutamente da provare.

Questi sono dunque i 5 migliori giochi Android di maggio 2020 secondo noi, sentitevi liberi di segnalare però i vostri nuovi titoli preferiti all’interno dei commenti.

La puntata di questo mese è realizzata in collaborazione con Nubia: lo smartphone utilizzato in video è Red Magic 5G, uno smartphone da gaming con molte peculiarità. Ha un display a 144 Hz (l’unico al momento sul mercato), una ventola per aiutare il raffreddamento a liquido e è dotato di Air Trigger, ovvero pulsanti posti sul bordo destro (simili a L1 e R1 dei classici gamepad), che agevolano nel gioco andando a simulare i tocchi sullo schermo. Tra le altre cose è anche lo smartphone con Snapdragon 865 più economico sul mercato. Nel caso vi interessasse potete dare un occhio alla nostra recensione di Red Magic 5G, è disponibile invece all’acquisto sul sito ufficiale.

Video

Dino Squad

Dino Squad è arrivato a metà Aprile ed è prodotto da PIXONIC, celebre per un titolo molto simile chiamato War Robots. In questo titolo tornano a prendere vita i dinosauri e ce ne sono ben 17, ma imminagiamo che nel tempo possano aumentare. È un classico multiplayer a squadre dove l’obiettivo è quello di conquistare più torri di energia possibile. Per farlo c’è un unico modo di interazione diciamo ovvero sparare contro gli avversari per ucciderli o contro le torri di energia per impossessarsene.

Prima di entrare in partita è possibile scegliere il dinosauro con cui giocare e le relative armi, entrambi sbloccabili proseguendo e vincendo nel gioco. Interessanti anche le ambientazioni, sia per aspetto grafico, sia perché potrebbero influenzare le dinamiche di gioco con erba alta, flussi di lava o corsi d’acqua imprevedibili che possono diventare vostri amici o vostri nemici.

Le partite hanno una durata variabile ma difficilmente si va oltre ai 4-5 minuti di gioco, questo lo rende ottimo per momenti di svago occasionali.

Si tratta di un titolo gratuito ma c’è anche una parte di pagamento in app che permette di progredire più velocemente appunto sbloccando nuovi dinosauri o armi.

Gameloft Classics

Gameloft celebra il suo 20° anniversario con un regalo a tutti i video-giocatori e lo fa con Gameloft Classics. L’azienda non ha certo bisogno di presentazioni e con questo raccoglitore di titoli riporta in vita ben 30 iconici giochi che non sono mai arrivati sugli smartphone moderni. Per chi ama il retro-gaming questa applicazione è imperdibile per rivivere i momenti di svago di più di 10 anni fa.

Il funzionamento è abbastanza basilare: con una grafica che potrebbe ricordare un emulatore abbiamo sulla parte superiore la schermata di gioco e su quella inferiore i comandi per interagire. Il funzionamento è in verticale ma ovviamente è d’obbligo l’utilizzo di entrambe le mani per comande al meglio i personaggi.

Come detto ci sono ben 30 titoli, fra i quali: Bubble Bash 2, Diamond Rush, Modern Combat 2, Motocross: Trial Extreme, Avalanche Snowboarding e Date or Ditch 2.

Disponibile sul Play Store da Aprile ed è completamente gratuito.

Sky: Children of the light

Prima di vedere il nostro preferito di questo mese parliamo di Sky: Children of the light, dai creatori di Journey, il miglior gioco del 2013 e l’acclamato Flower. Sky è un titolo di avventura davvero particolare. Nessuno sparo, nessuna dinamica frenetica, grafica accattivante e che riprende sotto molti aspetti le sfumature dei titoli precedenti. Degno di nota però non è solo l’aspetto grafico ma anche quello sonoro con musiche e suoni curati al dettaglio che regalano sensazioni emotive non di poco conto.

Nel gioco vestiremo i panni dei figli della luce diffondendo rinnovata speranza in un regno desolato e desertico per riportare le stelle cadute nelle loro costellazioni.

C’è anche una componente di collaborazione multiplayer dove è possibile incontrare altre persone e aiutarsi nell’esplorazione di nuovi regni.

Al momento ci sono ben 7 ambientazioni ma la promessa dei creatori del gioco è quella di un titolo in continua espansione con inoltre degli eventi stagionali.

Un gioco perfetto per lunghi momenti di rilassamento. È disponibile gratuitamente con alcuni acquisti in-app.

Bubble Tale

Bubble Tale è un nuovo gioco indie di tipo platform con grafica in stile pixel, caratteristica quest’ultima che contraddistingue tutti i giochi della casa. Pur essendo arrivato sul Play Store a fine 2019 solo ora la sua popolarità sta crescendo.

Le dinamiche di gioco sono le classiche: avanti, indietro e salta, conquistando le monete e le stelle per progredire nel gioco facendo attenzione ad ostacoli e avversari. Occhi a scovare gli anfratti nascosti dove potete trovare e aprire dei forzieri.

La componente innovativa diciamo nel gioco è la possibilità di sparare una bolla della durata di pochi secondi per agevolarsi negli spostamenti, ad esempio per compiere salti più in alto, evitare ostacoli o bloccare eventuali nemici.

Interessante il fatto che supporti nativamente anche eventuali gamepad esterni. Noi giocandoci su Red Magic 5G abbiamo utilizzato gli air trigger per configurare lo sparo della bolla e del salto per agevolarci.

È un gioco completamente gratuito con alcune pubblicità ma per fortuna poco invasive.

Gumslinger

Appassionati dei duelli del far west? Potete riviverli col sorriso stampato sulla faccia con Gumslinger, un titolo multiplayer online tanto semplice quanto divertente.

L’ambientazione è banale e il gioco consiste in rapidi duelli a colpi di pistole, fucili e altre armi con una componente di fisica particolare. Ciascun giocatore infatti prenderà il controllo di una caramella gommosa con l’obiettivo di colpire più duramente l’avversario e vincere, attenzione però a mirare bene, non sempre facile a causa degli imprevedibili movimenti dei personaggi quando vengono colpiti.

Ogni partita prevede l’inizio di un torneo composto da 64 giocatori che si sfidano in duelli PvP, chi vince progredisce nel torneo e soltanto i migliori 2 si sfideranno nel duello finale.

Al momento non è possibile giocare contro gli amici o con un’altra persona specifica ma a detta degli sviluppatori è una funzionalità che verrà implementata in futuro.

Nel gioco è possibile cambiare personaggio, sbloccare nuove armi e affrontare gli avversari in ambientazioni molto diverse fra loro. Ovviamente non manca una classifica globale per decretare i migliori.

Un titolo gratuito ma con una componente di acquisti in app che permette di progredire più velocemente nel gioco o rimuovere le pubblicità.