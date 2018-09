Mettetevi alla prova sfidando gli amici a Trivia Crack 2

Trivia Crack 2 è il seguito dell’omonimo gioco in cui dovrete mettere alla prova il vostro livello di cultura generale sfidando gli amici rispondendo a centinaia di migliaia di domande che abbracciano arte, scienza, storia, spettacolo, sport e geografia.

Questo nuovo capitolo propone un ambiente rinnovato e la possibilità di collezionare personaggi divertenti, unirsi a una squadra oppure creane una nuova, guadagnare corone per aumentare di livello e scambiare oggetti con gli amici.

Le categorie sono disposte su una ruota che i giocatori gireranno per determinare su quale argomento verteranno le domande, le quali potranno essere valutate con i pollici se ritenute divertenti o noiose.

Sono presenti le domande create dagli utenti, più di 20 lingue, compresa l’italiano, milioni di giocatori con cui competere e nuove modalità di gioco.

Trivia Crack 2 è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso a: telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google.