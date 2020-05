Levelhead è una simulazione di tipo sandbox in cui dovrete addestrare il robot da consegna GR-18 costruendo dei livelli strutturati come quelli dei tipici platform 2D per simulare i pericoli che riguardano la spedizione nel mondo reale.

Essendoci la componente sandbox alla Mario Maker, i giocatori possono creare livelli al limite dell’assurdo con l’intuitivo e articolato editor del gioco che permette di costruire un’avventura tentacolare, un rompicapo, un flipper, un livello pieno di boss e condividerli tra diverse piattaforme per guadagnare follower.

Levelhead include un editor di livelli senza limiti

L’editor di Levelhead permette di costruire congegni e macchine incredibili, livelli con centinaia di elementi tra cui nemici, pericoli, percorsi, interruttori programmabili, segreti, effetti climatici e potenziamenti, tuttavia è possibile creare anche una scena con della musica rilassante per intrattenere gli altri giocatori.

Come corso di formazione il gioco offre la possibilità di cimentarsi in una campagna con oltre 90 livelli realizzati a mano che includono una vasta gamma di sfide e sorprese per stimolare la creatività.

Levelhead è disponibile per Android al prezzo di € 7,49 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.