Legends of Runeterra è un gioco di strategia basato sulle carte e ambientato nel mondo di League of Legends che offre la possibilità di scegliere fra 24 carte campione da aggiungere al proprio mazzo, ciascuna con una meccanica unica ispirata alle sue abilità in LoL.

Il gameplay permette di creare il mazzo definitivo abbinando carte di diverse regioni di Runeterra, ciascuna con un proprio stile e un vantaggio strategico. Inizialmente saranno disponibili le carte delle sei regioni principali: Demacia, Noxus, Freljord, Piltover e Zaun, Ionia e le Isole Ombra.

E’ possibile ottenere le carte gratuitamente giocando oppure acquistare quelle necessarie nel negozio in-game e giocare con gli amici, competere nelle classificate o partire per una Spedizione creando un mazzo con carte casuali.

Una volta a settimana potrete anche sbloccare scrigni dal Forziere che salgono di livello mentre giocate, facendo aumentare la rarità delle carte al loro interno da quelle comuni fino ai campioni, inoltre ci saranno anche carte jolly che possono essere trasformate in qualsiasi carta.

Legends of Runeterra è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.