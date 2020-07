Layton: futuro perduto in HD è il terzo capitolo della famosa serie del professor Layton rimasterizzata digitalmente in HD e riadattata per i dispositivi mobili.

Dopo aver risolto svariati enigmi curiosi, il Professor Layton riceve una lettera inusuale proveniente dal futuro che costringerà il famoso archeologo e il suo fidato assistente Luke ad addentrarsi in un nuovo mistero.

La missiva è stata scritta da Luke dieci anni avanti nel futuro in una Londra in balia del caos assoluto. Sembra uno scherzo, tuttavia la settimana è iniziata con la presentazione della prima macchina del tempo mai creata dall’umanità.

Tormentati dalla sensazione che ci sia un qualche collegamento con la macchina del tempo, il Professor Layton e Luke partono per il luogo citato nella lettera, un negozio di orologi sulla Midland Road a Baldwin.

Layton: futuro perduto sbarca su Android

Il terzo capitolo della famosa serie Layton include oltre 200 nuovi rompicapi, indovinelli ed enigmi di logica architettati da Akira Tago e minigiochi coinvolgenti che includono uno strano libro illustrato, una macchinina enigmatica e un pappagallo porta-pacchi.

L’avventura a enigmi offre inoltre la possibilità di giocare offline dopo il download iniziale del gioco ed è tradotta anche in italiano, sia per quanto riguarda i testi che per il doppiaggio.

Layton: futuro perduto in HD è disponibile per Android al prezzo di € 14,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura a enigmi nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

