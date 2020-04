Kingdom Two Crowns è un gioco di esplorazione, simulazione e strategia di ambientazione medievale in cui vestirete i panni di un monarca impegnato a reclutare sudditi, edificare il suo regno e proteggerlo dalle creature avide.

Il gioco offre la modalità campagna per giocatore singolo, dove bisognerà creare un regno che resista al tempo e sconfiggere i Greed, e una modalità multiplayer cooperativo in cui potrete regnare con il supporto di un giocatore amico in locale con lo schermo diviso o anche sui lati opposti del dispositivo grazie alla funzione cooperativa da tavolo ottimizzata per i dispositivi mobili.

Il titolo di Raw Fury è caratterizzato da una grafica 2D in pixel art in chiave moderna e da un’impostazione a scorrimento orizzontale.

Kingdom Two Crowns sbarca su Android con due espansioni

Oltre alla tradizionale ambientazione medievale, il gioco strategico include anche due espansioni che offrono la possibilità di esplorare le oscure Dead Lands e le terre dello Shogun ispirate all’architettura e alla cultura del Giappone feudale.

Kingdom Two Crowns è disponibile per Android al prezzo di € 10,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco di strategia nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.