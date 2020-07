Il gioco della vita 2 è la versione digitale del classico gioco da tavolo di HASBRO in cui si impara a vincere crescendo. La versione per smartphone e tablet Android aggiunge scelte di vita aggiornate e nuovi bivi alla formula tradizionale.

Il board game sviluppato da Marmalade Game Studio offre la possibilità di giocare nella “classica” città ecologica e di cimentarsi in mille nuovi modi di vivere, dove il denaro non è più l’unico percorso verso il successo.

Il gioco della vita 2 porta su Android il board game classico

Il gioco da tavolo permette di personalizzare il proprio personaggio, sbloccare nuovi segnalini, costumi e veicoli giocando e guadagnando ricompense, inoltre è possibile esplorare altri mondi meravigliosi acquistando il pass stagionale.

Il gioco permette di giocare con l’IA, oppure con amici e parenti in modalità multigiocatore online o su un singolo dispositivo fino a un massimo di 4 giocatori in modalità Passa e gioca.

Il gioco della vita 2 è disponibile per Android al prezzo standard di € 4,49, ma al momento è scontato a € 3,09 con acquisti in-app opzionali per il pass stagionale, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

