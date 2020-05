Hidden Through Time è un casual game nel quale bisogna trovare gli oggetti nascosti sparpagliati nelle quattro grandi ere storiche del nostro mondo.

Gli oggetti da trovare sono visibili nella barra in basso, ma non sarà facile scovarli in quanto gli scenari sono fitti di particolari nei quali molti oggetti da ritrovare si mimetizzano facilmente, specialmente quelli più piccoli, tuttavia sono disponibili dei suggerimenti criptici che vanno interpretati con un particolare intuito.

Scoprendo un numero sufficiente di oggetti nascosti nei colorati livelli disegnati a mano è possibile progredire nelle varie ere che compongono la modalità storia.

Il gioco di Crazy Monkey Studios mette a disposizione dei giocatori un editor che consente di creare i propri livelli da condividere sul cloud dove si possono anche scoprire, giocare e valutare quelli creati dagli utenti della comunità.

Hidden Through Time è disponibile per Android al prezzo di € 2,99 con un acquisto in-app opzionale di € 0,99 necessario per ottenere l’espansione Viking Tales.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.