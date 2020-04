Gumslinger è un gioco che propone duelli per vedere chi è più rapido e preciso nel prendere la mira e colpire a morte l’avversario.

Il gioco di Itatake, autore dell’inquietante Rest in Pieces, è caratterizzato da una miriade di personaggi gommosi da sbloccare che reagiranno al colpo subito nei modi più bizzarri ed esilaranti a causa della fisica del gioco e della natura gelatinosa dei pistoleri.

La modalità principale prevede tornei a 64 giocatori che selezionano il proprio cowboy e la propria arma per avere la meglio e scalare la classifica, anche se non si tratterà di multiplayer in tempo reale, in quanto combatterete contro una versione AI dei giocatori reali che si basa sulle loro statistiche e tempi di reazione.

Gumslinger propone duelli tra pistoleri di gelatina

Quando non si sta giocando, Gumslinger invierà i vostri pistoleri di gomma in battaglia per giocare nei tornei e guadagnare monete. Per duellare è sufficiente prendere la mira con uno swipe verso l’alto sulla zona destra del display e sparare toccando lo schermo nell’area a sinistra.

Previous Next Fullscreen

Le numerose missioni richiedono abilità e riflessi pronti e per abbattere gli avversari può essere necessario più di un colpo, inoltre il design dei livelli richiede una certa strategia per aggirare o eliminare eventuali ostacoli.

Gumslinger è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per sbloccare contenuti e rimuovere la pubblicità.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.