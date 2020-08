Guardian Tales è un gioco di ruolo ambientato a Kanterbury, un mondo sotto attacco degli invasori che solo il Guardiano Leggendario può salvare.

Si tratta di un action RPG di tipo fantasy in stile retro caratterizzato da elementi grafici in pixel art con oscuri e pericolosi dungeon da esplorare per scoprire sentieri nascosti che portano a meravigliosi tesori.

Guardian Tales è un classico Action RPG fantasy

Il gioco di ruolo di Kakao Games offre la possibilità di collezionare oltre 50 eroi con abilità speciali uniche, 100 diversi tipi di armi che possono essere migliorate e l’opportunità di personalizzare la propria isola e il Castello Fluttuante.

I controlli di gioco prevedono il classico gamepad virtuale in sovrimpressione con la croce direzionale a sinistra del display e i pulsanti azione sulla destra per attaccare, difendersi e per interagire con lo scenario e i personaggi.

Guardian Tales include un intenso gameplay PVP che permette di sfidare altri giocatori in combattimenti dal vivo con la possibilità di creare una gilda con gli amici, inoltre sono presenti storie, missioni, sfide, eventi, ricompense e molto altro.

Guardian Tales è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.