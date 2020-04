Gameloft Classics: 20 Years è una raccolta di classici giochi retro con cui Gameloft celebra il suo 20° anniversario offrendo un divertimento rétro condito di nostalgia.

La compilation include 30 titoli Gameloft completamente gratis selezionabili attraverso un elegante carosello e spaziano in vari generi tra i quali azione e arcade, puzzle, corri e spara, sport e carte, inoltre sono inclusi alcuni dei giochi Gameloft più popolari per dispositivi mobili.

La grafica rétro che caratterizza i giochi della collezione è stata ottimizzata per i moderni dispositivi mobili, inoltre i comandi touchscreen permettono di giocare in modo ottimale attraverso un’interfaccia in stile Game Boy.

Lista dei giochi Gameloft gratuiti per Android

Ecco la lista completa dei giochi Gameloft gratuiti suddivisi per genere:

PUZZLE

Bubble Bash 2

Brain Challenge 3: il nuovo Allena-Mente!

Diamond Rush

Il Detective Ridley e l’enigma misterioso

Abracadaball

CORRI E SPARA

Gangstar 2: Kings of L.A.

Zombie Infection

Modern Combat 2: Black Pegasus

N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance

Wild West Guns

Zombiewood

Alien Quarantine

VITA E AMORE

My Life in New York

Vampire Romance

Miami Nights 2: The city is yours!

Fashion Icon

Coppia o Scoppia 2

High School – Vita da liceo™

AZIONE ARCADE

Soul of Darkness

Hero of Sparta

Cannon Rats

Block Breaker Deluxe 2

Block Breaker 3 Unlimited

SPORT E CARTE

Motocross: Trial Extreme

Platinum Solitaire 3

Texas Hold’em Poker

Midnight Bowling 3

Midnight Pool

Avalanche Snowboarding

KO Fighters

Gameloft Classics: 20 Years è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per individuare la compilation di giochi Gameloft nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.