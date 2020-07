Faily Brakes 2 è il seguito dell’omonimo endless runner pubblicato da Spunge Games nel 2016 in cui bisogna tentare di arrivare a valle a bordo di veicoli privi di freni.

In questo secondo capitolo è il pedale dell’acceleratore a causare problemi in quanto è bloccato a fine corsa e accelera sempre più il veicolo che state guidando, costringendovi a farvi strada attraverso il traffico, le colline, i tunnel, gli incroci e la polizia che vi insegue per eccesso di velocità.

Faily Brakes 2 introduce i danni ai veicoli e molte novità

Faily Brakes 2 propone un mondo di gioco reinventato con le auto che ora possono subire alcuni danni senza esplodere alla prima collisione come nel precedente episodio, inoltre è presente una vasta gamma di personalizzazioni per i veicoli che riguardano prestazioni, verniciatura, ruote, l’antenna e persino la targa, oltre agli sbirri da seminare, le esplosioni ancora più divertenti e le sfide ghost.

Faily Brakes 2 è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina del gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

