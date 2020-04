Dino Squad è uno sparatutto multigiocatore in terza persona in cui controllerete dei dinosauri armati e corazzati in battaglie PvP che si svolgeranno in varie arene.

Questo gioco di Pixonic, autore del best seller War Robots scaricato 150 milioni di volte dal 2014, si ispira al cartone animato Dino-Riders e mette a disposizione 17 diversi dinosauri tra cui scegliere, ognuno con le proprie caratteristiche belliche.

Oltre a utilizzare i cannoni, Velociraptor, T-Rex e compagnia bella potranno servirsi delle loro code per infliggere danni ai nemici, inoltre potrete equipaggiarli con armi e corazze e potenziarli attraverso un sistema di progressione basato sull’abilità che farà diventare la vostra creatura preistorica sempre più forte via via che continuerete a giocare.

Dino Squad propone battaglie PvP tra dinosauri armati

Le battaglie PvP 6 contro 6 avranno luogo su 6 diverse mappe che presentano caratteristiche in grado di incidere sul gameplay, come l’erba alta in cui nascondersi, la pericolosa lava incandescente e gli imprevedibili corsi d’acqua.

Dino Squad è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.