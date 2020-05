Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure è una nuova versione del classico gamebook Fighting Fantasy di Ian Livingstone.

Si tratta di un’avventura video interattiva narrata dall’attore britannico Eddie Marsan (Fast & Furious presenta Hobbes & Shaw, Deadpool 2, Atomic Blonde) ed è presentata in modo simile a Jackanory/Bedtime Stories della BBC, o alla serie Storyteller di Jim Henson.

L’avventura narrativa include quasi 5 ore di video e guida il giocatore attraverso il labirinto di Fang del subdolo barone Sukumvit, un dungeon pieno di trappole, trucchi diabolici e mostri che impediranno al giocatore di fuggire dalla Sfida dei Campioni, una prova dalla quale nessuno è mai uscito vivo.

Il gameplay di Deathtrap Dungeon prevede la creazione dell’eroe che potrà contare su parametri quali vitalità, fortuna e abilità che decideranno le statistiche dell’avventuriero e su vari tipi di attrezzature e razioni di cibo cruciali per sopravvivere il più a lungo possibile.

Deathtrap Dungeon: The Interactive Video Adventure è disponibile per Android al prezzo di € 5,99 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’avventura interattiva nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.