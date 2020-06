Dead Cells è un gioco di azione roguelike 2D a scorrimento orizzontale caratterizzato da elementi appartenenti al genere metroidvania.

Dopo il successo ottenuto su computer e console, la versione Android del gioco indie pubblicata da Playdigious è stata meticolosamente ottimizzata per essere giocata sui dispositivi mobili con un’interfaccia rinnovata che offre controlli touch configurabili per dimensione e posizione dei pulsanti, tuttavia è presente anche il supporto per in controller esterni.

Il gameplay ha un’impostazione action platform ed è basato sull’esplorazione progressiva non lineare dove è possibile sbloccare nuovi livelli dopo ogni morte e punta su un’azione frenetica e dinamica che permette di scegliere il percorso che meglio si adatta al proprio stile di gioco, con la possibilità di potenziare l’equipaggiamento e le abilità del personaggio e ottenere oggetti che consentono di accedere a nuove zone.

Nelle opzioni è possibile personalizzare la grafica e scegliere se giocare in modalità originale oppure con l’attacco automatico.

Dead Cells è disponibile per Android al prezzo di lancio di € 8,99 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.