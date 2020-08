CrossFire Warzone è un gioco di strategia bellica in cui dovrete liberare le città controllate da un feroce gruppo terroristico dotato di enormi armi biologiche che minacciano l’umanità.

Il gioco propone un mix di strategia, simulazione e gioco di ruolo attraverso intense battaglie in tempo reale e la possibilità di costruire la propria base sfruttando le risorse raccolte e creare varie unità da combattimento, tra le quali figurano truppe di fanteria, veicoli d’attacco ed elicotteri.

CrossFire Warzone è uno strategico classico

Lo strategico in tempo reale di Joycity offre una visuale dall’alto e include anche una modalità cecchino in prima persona che offre l’opportunità di entrare direttamente nell’azione e di mettere alla prova le proprie abilità di mira.

Previous Next Fullscreen

Il gameplay permette di creare l’equipaggiamento per potenziare le truppe, collezionare e comandare 25 eroi con caratteristiche uniche e stringere alleanze per lanciarsi nella costruzione e nella conquista di enormi città con altri giocatori della stessa gilda.

CrossFire Warzone è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso a fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.3 o versioni successive.