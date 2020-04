Nelle scorse ore è stata rilasciata sul Play Store una prima versione di Crash Bandicoot Mobile, non ancora disponibile in tutti i Paesi (tra cui l’Italia) ma che è possibile installare tramite un escamotage che trovate in questo articolo.

Nell’attesa di un lancio ufficiale in tutti i mercati, abbiamo provato con mano la prima avventura di Crash per dispositivi mobili e siamo pronti a parlarvene.

Crash Bandicoot Mobile segna il debutto del marsupiale su smartphone

Crash Bandicoot Mobile si presenta come il classico endless run, genere che ha tanto spopolato nel corso degli ultimi anni su smartphone, ma che prova ancora a dire la sua nonostante le miriadi di interazioni che possiamo trovare sul Play Store.

La trama del titolo è abbastanza basilare e funge solo da pretesto per il gioco vero e proprio: il Dr. Neo Cortex è riuscito ad aprire dei portali dimensionali, attraverso i quali spedisce i suoi scagnozzi per creare scompiglio nel mondo e provare a conquistarlo. Crash, con l’aiuto della sorella Coco, dovrà sconfiggere i vari sottoposti fino a raggiungere la base del Dr. Neo Cortex e sventare i suoi piani per l’ennesima volta.

Gameplay di Crash Bandicoot Mobile

Pur trattandosi di un classico endless run, Crash Bandicoot Mobile presenta una struttura a livelli, da superare per progredire nella storia. All’interno di essi troviamo tutti i classici elementi che hanno reso celebre la saga di Crash Bandicoot al suo debutto sulla leggendaria PlayStation: dagli iconici Frutti Wumpa fino all’immancabile Aku Aku (che funge da salvatore nel caso in cui veniate colpiti), passando dalle casse Nitro a tutta una miriade di ostacoli come animali di ogni tipo, sassi rotolanti, interruttori e piattaforme mobili.

Per muoversi lungo il livello basterà eseguire dei semplici swipe per impartire i comandi a Crash, che nel frattempo continuerà a correre in avanti autonomamente: a destra e a sinistra per spostare la direzione del personaggio, in su per saltare, in giù per eseguire una scivolata, uno swipe rapido in su e in giù per eseguire una panciata e un singolo tocco dello schermo per la giravolta. Crash può inoltre sfruttare frutta e altri oggetti raccolti lungo il livello per lanciarli su nemici e ostacoli e liberare il cammino davanti a sé.

Ogni livello si sviluppa su diverse altezze sfruttando fossati, rampe o funghi che aiuteranno Crash a saltare più in alto, e sono disseminati di casse check-point che entrano in funzione nel momento in cui verremo colpiti o andremo a sbattere contro un ostacolo.

Alla fine di ogni corsa troveremo un mini boss che dovremo colpire attraverso armi, bombe e pozioni, grazie ad un piccolo QTE (Quick Time Event) che, a seconda della precisione del lancio, garantirà più o meno punti esperienza al marsupiale. Superati i livelli con i sottoposti sarà la volta del livello con il boss, da superare per poter accedere alla seconda area del gioco, e così via.

Previous Next Fullscreen

La struttura endless run di Crash Bandicoot Mobile

Le armi e le pozioni necessarie per accedere ai vari livelli e sconfiggere i boss devono essere create attraverso le apposite macchine poste nella base di Coco (l’hub del gioco), usando Frutti Wumpa e ingredienti di vario tipo. Tali ingredienti, che sono limitati, dovranno essere raccolti correndo nelle apposite aree: è qui che entra in gioco la vera natura endless run di Crash Bandicoot Mobile, poiché in questi livelli speciali potrete correre all’infinito finché non deciderete di prendere il bivio per tornare alla base.

Non tutti gli ingredienti sono però disponibili da subito: altri si sbloccano completando i livelli della storia, che vi premieranno con una Gemma grigia da utilizzare nei livelli endless run per aprire bivi in precedenza chiusi.

Una volta raccolti gli ingredienti, le armi e le pozioni verranno create con le classiche modalità dei giochi per dispositivi mobili. Ogni arma infatti richiede un certo periodo per essere completata, da 60 secondi fino a diversi minuti, che potrete velocizzare utilizzando le Reliquie viola che raccoglierete lungo i vari livelli.

Con l’avanzare del gioco sbloccherete, grazie alle gemme, nuovi macchinari per la base di Coco che serviranno a dotare i personaggi di nuovi costumi, boost e aiuti per superare con facilità anche i livelli più avanzati.

Previous Next Fullscreen

Considerazioni finali

Crash Bandicoot Mobile è sicuramente un titolo che potrà farvi passare qualche minuto in spensieratezza, grazie alla sua immediatezza e alle musiche e allo stile tipici della serie.

Il gioco al momento non aggiunge nulla di nuovo alla formula endless run, fin troppo abusata negli ultimi anni, ma i fan del genere (e del personaggio) troveranno sicuramente più di un motivo per provarlo e progredire lungo i vari livelli.

Trattandosi di un titolo appena rilasciato è lecito però aspettarsi altri aggiornamenti nel corso dei prossimi mesi che andranno ad ampliarne l’offerta.