Comedy Night – The Game è un gioco che simula un contest show dal vivo in cui dovrete sfidare sul palco altri comici e rimettervi al giudizio del pubblico impietoso.

Il gameplay offre al giocatore la possibilità di esibirsi di fronte a un pubblico dal vivo come individuo o testa a testa con un altro artista, oppure di far parte del pubblico e decidere quali artisti rimangono sul palco votandoli, con la possibilità di incoraggiarli o scoraggiarli mentre fanno del loro meglio per divertirlo.

E’ possibile creare il proprio avatar che salirà sul palco scegliendo il suo aspetto, l’abbigliamento, la pettinatura, gli stili e le animazioni in modo assolutamente unico.

Comedy Night – The Game può essere utile come banco di prova per aspiranti comici, altrimenti c’è l’opportunità di esibirsi al microfono per cantare o affrontare altri giocatori in battaglie rap.

Comedy Night – The Game è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per sbloccare tutte le personalizzazioni e chiede le autorizzazioni per l’accesso a cronologia app e dispositivo, microfono, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.