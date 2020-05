Nuovo QuizDuello! è la versione rinnovata dell’omonimo gioco a quiz in cui è possibile mettere alla prova le proprie conoscenze di cultura generale rispondendo a una serie di domande a risposta multipla.

La nuova versione del gioco offre tutte le funzionalità dell’edizione originale con miglioramenti e nuove modalità di gioco come le sfide multigiocatore nell’arena che permette a quattro giocatori di competere in un evento a loro scelta con nuove categorie per scalare la vetta della classifica e vincere distintivi collezionabili.

Previous Next Fullscreen

Il gioco a quiz di MAG Interactive offre la possibilità di rispondere a migliaia di domande in 19 categorie diverse, competere nei quiz a tema personalizzati, esibire un proprio avatar unico e giocare in 15 lingue diverse.

Infine, è possibile continuare a giocare con il proprio account usuale, mantenendo tutte le tue statistiche e la lista di amici della versione precedente.

Nuovo QuizDuello! è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per sottoscrivere l’abbonamento VIP e acquistare i biglietti per l’arena.

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 4.1 o versioni successive.