Bullet Echo è uno sparatutto tattico PvP con visuale dall’alto sviluppato dai creatori di CATS: Crash Arena Turbo Stars, King of Thieves e Cut the Rope.

Lo scopo del gioco consiste nell’eliminare gli avversari all’interno di arene buie da esplorare con la torcia, prestando attenzione al rumore dei passi e delle armi dei nemici.

Lo sparatutto stealth di ZeptoLab permette di scegliere tra decine di eroi con aspetto, stili di gioco e abilità unici e offre la possibilità di unirsi agli amici per elaborare una strategia di squadra per vincere le battaglie.

Ogni personaggio dispone di abilità uniche che è possibile migliorare sia in modalità per giocatore singolo che in modalità Battle Royale con 5 squadre da 3 giocatori ciascuna, tuttavia è presente anche la modalità 5 contro 5.

Affrontando le varie battaglie è possibile sbloccare nuovi eroi con armi uniche, nuovi bonus, mappe e modalità di gioco, inoltre si può partecipare a campionati, completare varie missioni e ottenere preziose ricompense.

I controlli di gioco su schermo prevedono uno stick a sinistra per muovere il personaggio, mentre per controllare la visuale è sufficiente scorrere un dito nella metà destra del display. Il fuoco inizia automaticamente quando si ingaggia un nemico.

Bullet Echo è disponibile per Android gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali per velocizzare i progressi di gioco e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.