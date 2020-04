Buddy Jumper è un platform a scorrimento orizzontale in cui controllerete un personaggio maschile o femminile in un mondo caratterizzato da una grafica colorata e accattivante.

Il gameplay ricalca quello dei classici giochi di piattaforme in cui è possibile correre, saltare e sparare per raggiungere la fine del livello e passare al successivo.

Lungo i livelli sono presenti i classici oggetti che si possono raccogliere come i cuori per recuperare energia vitale, le monete che consentono di acquistare i cuori e le stelle nascoste. Raccogliendo tutte le monete presenti in un livello è possibile ottenere una stella azzurra.

Previous Next Fullscreen

I controlli di gioco prevedono un gamepad virtuale con la classica croce direzionale per muovere il Byddy e i pulsanti azione per saltare e sparare. Il gioco di piattaforme include oltre 40 livelli che richiedono un certo numero di stelle per essere sbloccati, tuttavia alcuni livelli richiedono un certo numero di stelle azzurre.

Buddy Jumper è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportato da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità e contatti.

A seguire trovate il trailer e il badge reperire il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.