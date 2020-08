Brawlhalla è un gioco di azione di tipo platform già pubblicato per PC e console che propone combattimenti fino a 8 giocatori in una singola partita in cross-play.

Il gioco ricorda Super Smash Bros e permette di partecipare a partite classificate 1 contro 1 a eliminazione, amichevoli 2 contro 2, tutti contro tutti online in arene per 4 giocatori e di invitare fino a 8 amici anche di piattaforme differenti per partecipare a partite personalizzate.

Brawlhalla arriva su Android gratis e con il cross-play

Sono presenti varie modalità di gioco tra le quali Brawlball, Bombsketball, Cattura la bandiera, Kung-Fut e una stanza per allenarsi e fare pratica con le combo e le varie mosse. I controlli di gioco mettono a disposizione un classico gamepad virtuale con uno stick e vari pulsanti azione.

Il gioco di azione di Ubisoft include anche una modalità spettatore che offre la possibilità di registrare le partite e rivedere i replay, oltre a dozzine di mappe, numerosi tornei ed eventi eSport, stagioni classificate e molto altro.

Brawlhalla è disponibile per Android gratuitamente supportato da acquisti in-app opzionali per sbloccare contenuti premium (non pay-to-win).

Il gioco chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.