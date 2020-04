Beyond This Side è un’avventura punta e clicca in cui impersonerete Sam, un ragazzo tormentato dalla misteriosa scomparsa della moglie Anna. Dal momento che la polizia non ha trovato altro che la mano della donna mozzata nel bidone dei rifiuti, Sam decide di cercare risposte per conto suo fino a scoprire che in questo mondo esiste molto di più di quanto conosciamo.

L’avventura punta e clicca Beyond This Side è avvolta nel mistero

L’avventura di Crescent Moon Games propone una storia ambientata in un mondo oscuro e misterioso caratterizzata da molti dialoghi a scelta multipla, numerosi enigmi da risolvere, missioni e mini-giochi ed è suddivisa in tre episodi, i primi due giocabili da subito, mentre il terzo verrà rilasciato prossimamente.

Sia la grafica del mondo di gioco che quella dei personaggi è stata interamente disegnata a mano in 2D ed è avvalorata da un sacco di animazioni accuratamente realizzate, come anche la colonna sonora originale composta appositamente per questo gioco.

Beyond This Side è disponibile per Android al prezzo di € 3,29 senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file, tuttavia è disponibile in inglese, francese, tedesco e spagnolo.

A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare l’avventura nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.