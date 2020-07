Beat Legend: AVICII è un casual game musicale basato sul sound dei 15 migliori successi del popolare produttore discografico e DJ svedese.

Lo scopo del gioco consiste nel guidare un’astronave lungo un percorso seguendo il ritmo del beat del brano in esecuzione per accumulare moltiplicatori e ottenere punteggi stratosferici.

Il gameplay riprende il concept di titoli quali Rock Band e richiede tempismo e senso del ritmo per toccare al momento giusto la pista in cui si trova il pickup. Trascinando il dito è possibile controllare la navicella e volare attraverso degli anelli mentre si attraversa lo spazio.

Il casual game di Atari sfoggia un’elegante grafica futuristica e psichedelica esaltata dalle tinte al neon e si fonde perfettamente con la colonna sonora.

I grandi successi di Avicii inclusi nel gioco sono Hey Brother, Levels, Wake Me Up, SOS, The Nights, Without You, Waiting for love, Sunset Jesus, Lonely Together, Heaven, Fades Away, Broken Arrows, Addicted to You, I Could Be the One, Gonna Love Ya.

Il gioco è consigliato più che altro ai fan dell’artista che è stato uno dei più importanti produttori musicali e DJ dell’ultimo decennio.

Beat Legend: AVICII è disponibile per Android al prezzo di € 3,09 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 7.0 o versioni successive.

