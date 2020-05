Astalo è un dungeon crawler ambientato su una serie di pilastri rocciosi che vanno ripuliti uno dopo l’altro come fossero dei livelli.

Il titolo di Tree Men Games presenta il mondo di gioco attraverso una visuale isometrica e propone un gameplay di tipo hack’n’slash dove il giocatore deve eliminare orde di mostri, creature e boss malvagi, scovando tesori e raccogliendo bottino e potenziamenti.

I pilastri si trovano in più arene dalla diversa ambientazione che possono essere affrontate con vari personaggi dalle meccaniche di gioco differenti, i quali che verranno sbloccati mano a mano che si avanza nel gioco.

Oltre alla modalità avventura, il dungeon crawler include anche la modalità endless ed è giocabile con un dito effettuando dei semplici swipe nella direzione desiderata.

Astalo è disponibile per Android in versione beta gratuita supportata da annunci pubblicitari, e da video promozionali per continuare la partita, e da acquisti in-app opzionali per accelerare i progressi di gioco ed eliminare la pubblicità al prezzo di € 4,89.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.