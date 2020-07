Arrog è un’avventura enigmatica in cui dovrete aiutare un uomo a viaggiare nei sogni nella speranza che possa accettare la propria morte.

Lo scopo del gioco consiste nel trovare il senso di un mondo bizzarro realizzato con tecniche di animazione classiche in un bianco e nero dallo stile unico che trasmette un’esperienza narrativa intensa.

Il gameplay offre la possibilità di cimentarsi nei rompicapi disseminati lungo il viaggio che possono essere risolti usando la logica e semplici interazioni.

L’avventura di Playdigious è realizzata con un grafica disegnata a mano che raffigura un mondo in bianco e nero con alcuni tocchi di colore, sulle note di una colonna sonora eseguita con veri strumenti musicali che accompagnerà i vostri progressi in ogni capitolo della storia.

Arrog è una particolare avventura sul tema della morte

Arrog è un’avventura particolare che permette di scoprire un modo diverso di vedere la morte e ciò che rappresenta attraverso un racconto senza parole sulla base del folclore latinoamericano, tuttavia la longevità del titolo è piuttosto breve, anche se intensa, e si attesta sui 20-30 minuti di gioco.

Arrog è disponibile per Android in italiano al prezzo standard di € 2,99 senza acquisti in-app, ma attualmente è proposto al prezzo di lancio di € 1,99 ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

