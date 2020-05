In queste ore Fastweb Mobile lancia la nuova offerta da 50 GB di traffico dati a 8,95 euro al mese. Questa, che va a prendere il posto della precedente offerta da 30 GB a 9,95 euro al mese, può essere attivata sia dal sito web che dal servizio commerciale raggiungibile al numero 146.

50 GB e minuti illimitati a 8,95 euro

L’offerta in questione, disponibile sia per i nuovi clienti che per chi è già intestatario di un contratto con l’operatore telefonico, comprende minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e nazionali, 100 SMS verso tutti e 50 GB di traffico dati su rete 4G al costo di 8,95 euro al mese.

I clienti interessati alla nuova offerta possono attivarla tramite questa pagina web in promo fino al prossimo 26 maggio 2020, in cui il costo della SIM di 10 euro e quello di spedizione sono gratis. Questo permette di risparmiare e di sostenere quindi solo una spesa iniziale pari a 8,95 euro, ovvero il costo del primo mese di utilizzo.

Gli utenti che invece decideranno di attivare la promozione tramite altri canali di vendita, dovranno sostenere il costo di 25 euro di cui, 15 euro per l’attivazione della SIM, e 10 euro per la prima attivazione. L’attivazione della offerta di Fastweb prevede inoltre l’attivazione della SIM a distanza tramite la procedura di video identificazione.

Infatti, dopo aver ricevuto la SIM entro 7 giorni lavorativi dall’ordine, il cliente dovrà effettuare il riconoscimento tramite video e attendere 48 ore per ottenere l’attivazione della SIM. Il costo di rinnovo dell’offerta viene prelevato dal credito residuo della SIM ma, in caso fosse insufficiente, l’operatore provvederà a prelevare la somma tramite addebito su carta di credito o sul conto corrente.

