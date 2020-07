Come annunciato ad agosto scorso, CoopVoce, forte dei suoi oltre 1,3 milioni di clienti, è passato dall’originario stato di ESP MVNO a quello di Full MVNO, acquistando così una maggiore autonomia potendo sfruttare i medesimi processi e piattaforme di un operatore fisico a eccezione dell’infrastruttura di rete (TIM).

Dopo aver già avviato nelle scorse settimane la sostituzione gratuita delle SIM, CoopVoce ha avviato oggi una campagna SMS per invitare i suoi clienti ad effettuare il passaggio alle SIM Evolution: i clienti coinvolti vengono così informati della possibilità di sostituire gratuitamente la SIM presso un punto vendita. Anche in questo caso è fornito un codice univoco a 7 cifre da presentare al punto vendita, insieme ad un documento di identità valido, soltanto dall’intestatario della linea, e non dal reale utilizzatore della SIM.

Gentile Cliente, sostituisci la SIM con la nuova SIM Evolution. La sostituzione e’ gratuita. Puo’ essere richiesta entro 2 settimane dal titolare della linea presentando il codice ******* e un documento di identita’ valido in un punto vendita Coop. Info su www.coopvoce.it/evolution

E’ opportuno sottolineare che CoopVoce non ha ancora previsto una scadenza per la sostituzione gratuita della SIM, anche se l’operatore consiglia di effettuare il cambio della SIM il prima possibile. D’altronde, anche se non c’è ancora un termine per la funzionalità delle vecchie SIM, la sostituzione presto sarà resa obbligatoria.

