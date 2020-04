Da ieri è disponibile una nuova iniziativa di Solidarietà Digitale per il Coronavirus targata CoopVoce ed in virtù della quale i suoi già clienti possono passare all’offerta Top 50 senza costi di attivazione (risparmiando, così, 9 euro).

Ricordiamo che Top 5o mette a disposizione chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati, il tutto con un canone di 10 euro al mese.

Questa iniziativa di CoopVoce potrà essere sfruttata fino al 3 maggio 2020, data di scadenza delle limitazioni adottate dal Governo per fronteggiare la pandemia con l’ultimo DPCM.

CoopVoce cambia la gestione del credito delle nuove SIM

Restando in casa CoopVoce, l’operatore ha deciso di modificare l’importo del credito telefonico presente su una nuova SIM attivata.

Quando attiva una SIM Evolution di questo operatore (il cui costo è 10 euro), l’utente non avrà più 5 euro di credito telefonico standard ma soltanto 1 euro mentre gli altri 4 euro saranno gestiti come credito bonus (ossia potrà essere normalmente usato per chiamate, SMS o navigazione sul Web ma, in caso di passaggio ad un altro operatore con portabilità, verrà perso).

Lycamobile ha un problema di addebiti anomali

Passando a Lycamobile, negli ultimi giorni diversi clienti hanno lamentato di avere ricevuto anomali addebiti anche di diversi euro, vedendosi quasi azzerare il credito disponibile (nella maggior parte dei casi pare ridotto a 0,01 euro).

L’operatore ha preso atto delle segnalazioni e sembra abbia individuato il problema, così come confermato da una nota ufficiale:

Ciao, Recentemente si è verificato un problema tecnico (fatturazione errata) ed in seguito abbiamo ricevuto un numero cospicuo di email che sta causando dei ritardi nel rispondere. Tuttavia, stiamo in procedura di riaccredito delle utenze interessate che potrebbero richiedere fino a 48 ore. Ci scusiamo per l’inconveniente causato e La invitiamo a contattarci solo se il problema persiste oltre alla tempistica sopraindicata.

La speranza è che tutto possa rientrare nella normalità il prima possibile.

Leggi anche: migliori offerte telefoniche degli operatori virtuali