Dopo ASUS ROG Phone 3, protagonista di un recente video leak, un nuovo smartphone ASUS è apparso su Geekbench rivelando alcune sue specifiche.

Il nuovo smartphone ASUS è identificato con il numero di modello ZF e potrebbe trattarsi di ASUS ZenFone 7 che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’azienda per il 2020.

Nuovo smartphone su Geekbench: potrebbe essere ASUS ZenFone 7

Oltre ai punteggi del benchmark, la scheda avvistata su Geekbench conferma la presenza del SoC Snapdragon 865, ma nel benchmark viene menzionata solo la velocità di clock di base del SoC, pertanto non è chiaro se si tratti dello Snapdragon 865 o dello Snapdragon 865 Plus. La scheda indica anche la presenza di 16 GB di RAM e di Android 10 come sistema operativo preinstallato.

Se si trattasse di ASUS ZenFone 7 potremmo aspettarci un display con un’alta frequenza di aggiornamento perforato, visto che è improbabile che l’azienda di Taipei riproporrà la Flip Camera di ASUS ZenFone 6, ma piuttosto un gruppo di fotocamere più standard con un modulo squadrato coerente con le ultime tendenze.

Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più su ASUS ZenFone 7 poiché la società ha annunciato un mese fa che il dispositivo verrà lanciato entro la fine del secondo trimestre o all’inizio del terzo trimestre 2020, ovvero tra la fine di giugno e l’inizio di luglio.

