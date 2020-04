Zenkit To Do è un’applicazione per la gestione delle attività che permette di organizzare liste della spesa, riunioni, eventi, viaggi, idee, elenchi, note, luoghi e molto altro.

Lo strumento consente di organizzare le attività in cartelle e di condividerle con i membri del team, la famiglia e gli amici, con la possibilità di commentare le attività, menzionare e contattare direttamente altri utenti, assegnare compiti da svolgere e visualizzare il necessario per lavorare nell’elenco “Assegnato a me”.

L’interfaccia dell’applicazione è particolarmente pulita e funzionale con una schermata principale che include lo strumento di ricerca, un riepilogo delle attività e le scorciatoie per creare una lista e importare i dati da altre fonti.

L’app consente di sincronizzare i dati tra tutti i dispositivi per accedervi anche offline, con la garanzia che i dati sono protetti dall’autenticazione 2FA, inoltre gli utenti di Wunderlist possono importare tutti i loro elenchi e le attività in due semplici passaggi, in vista della chiusura del servizio di Microsoft prevista dal prossimo 6 maggio 2020.

Zenkit To Do è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.