Xiaomiui MIUI Downloader è un’applicazione che offre la possibilità di scaricare tutte le ROM MIUI disponibili e serve per orientarsi nel vasto panorama delle ROM.

Lo strumento raccoglie tutte le principali versioni delle MIUI (Stabili, Alpha, Beta, Weekly, ecc.) per i vari mercati (Globlal, EEA, China ecc.) ed è costantemente aggiornato.

L’applicazione mostra le scorciatoie alle principali categorie di ROM, tuttavia contiene anche le sezioni per controllare se il proprio smartphone rientra tra quelli che dovrebbero ricevere MIUI 12 e per raccontare la propria esperienza per aiutare gli altri utenti.

Previous Next Fullscreen

Xiaomiui MIUI Downloader aiuta a orientarsi nella panorama delle ROM

L’app rileva automaticamente il vostro dispositivo Xiaomi, Redmi, POCOPHONE, tuttavia è possibile impostarlo anche manualmente effettuando una ricerca, dopodiché è possibile accedere alle ROM disponibili per il vostro smartphone suddivise in base alla versione.

L’interfaccia consente di selezionare la ROM da installare e fornisce il link per effettuare il download sia in modalità recovery che fastboot, oltre al changelog e ad altre informazioni utili come la dimensione del download e la data dell”ultimo update.

Xiaomiui MIUI Downloader è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

Leggi anche: Offerte per app e giochi Android