Workout Timer è un’applicazione adatta per gli allenamenti quotidiani in casa o in palestra che mette a disposizione un timer per il workout basato sull’alternanza tra ripetizioni/ripetute e periodi di riposo o recupero attivo o passivo.

Lo strumento è particolarmente semplice e pratico da utilizzare e consente di impostare il numero di ripetizioni, la loro durata e la durata dell’intervallo di riposo, dopodiché è possibile far partire il timer.

Un conto alla rovescia sonoro aiuta l’utente a prepararsi alle varie fasi della sessione che possono essere messe in pausa e riavviate in qualsiasi momento, inoltre è possibile salvare dei preset assegnando loro un nome per far partire specifiche sessioni con un solo tocco.

Questa applicazione per il fitness è particolarmente indicata per le persone che fanno molto esercizio fisico e si allenano a intervalli ad alta intensità con la necessità di tenere traccia delle ripetizioni e dei progressi.

Workout Timer è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, tuttavia è supportata da un banner pubblicitario posizionato nella parte inferiore dell’interfaccia utente.

L’applicazione è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire e per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

