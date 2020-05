Weather Assistant è un’applicazione che fornisce previsioni del tempo globali accurate e aggiornate minuto per minuto per aree geografiche precise.

Lo strumento per il meteo è particolarmente preciso in quanto è basato su una modellazione all’avanguardia dei dati provenienti dal mondo connesso e dalle fonti di dati tradizionali per offrire previsioni fino a 14 giorni.

L’applicazione fornisce previsioni aggiornate al minuto fino a tre ore prima con una precisione di 500 metri, inoltre offre avvisi meteorologici quando sono previste condizioni climatiche particolarmente avverse e consigli di sicurezza da parte del Servizio meteorologico nazionale.

Weather Assistant offre la possibilità di scoprire il momento migliore per effettuare le varie attività all’aperto (giardinaggio, bici, corsa, calcio ecc.) e di sincronizzare le condizioni meteo con il Calendario di Google, inoltre mette a disposizione anche un tema scuro.

La versione Premium sblocca le funzionalità per ottenere aggiornamenti minuto per minuto per tre ore per pioggia, neve, nevischio o qualsiasi previsione di precipitazione, avvisi in tempo reale intelligenti e precisi e le mappe delle condizioni attuali di temperatura, precipitazioni, qualità dell’aria, umidità, vento e altro.

Weather Assistant è disponibile per Android gratuitamente con acquisti in-app opzionali per passare alla versione Premium e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alle informazioni sulla connessione Wi-Fi. A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.