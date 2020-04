Vivaldi è un browser che offre funzionalità come la sincronizzazione crittografata end-to-end delle password, segnalibri, note, schede aperte e chiuse di recente e molto altro ed è stato rilasciato in versione beta nel 2019.

Vivaldi Browser Snapshot è una build in fase di sviluppo che chiunque può scaricare per testare le nuove funzionalità e le correzioni prima che vengano introdotte nella versione stabile.

Vivaldi Browser Snapshot offre le nuove feature in anteprima

La build Snapshot è indicata soprattutto per sviluppatori e utenti avanzati che desiderano avere un’anteprima delle funzionalità che gli sviluppatori intendono aggiungere nella versione finale e allo stesso tempo fornire un feedback al team di sviluppo affinché possa migliorare il debug dell’app.

Previous Next Fullscreen

Il browser Vivaldi mette a disposizioni funzionalità apprezzate dagli utenti come la possibilità di aggiungere i siti preferiti alla Selezione Rapida che verrà visualizzata quando si apre una nuova scheda, creare note durante la navigazione e sincronizzale in modo sicuro sui propri dispositivi, catturare una schermata completa di qualsiasi sito web oppure dell’area visibile, sfruttare delle scorciatoie per cambiare il motore di ricerca istantaneamente mentre si digita nella barra degli indirizzi.

Gli utenti possono fornire il loro feedback commentando l’ultima build Snapshot del browser Vivaldi sul Blog Snapshot.

Vivaldi Browser Snapshot è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, microfono, cronologia app e dispositivo, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.