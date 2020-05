Until è un’applicazione che offre la possibilità di sapere quanto tempo manca per i prossimi eventi importanti attraverso dei semplici timer.

Lo strumento è dotato di un’interfaccia minimale che consente di creare i timer per i prossimi eventi come ad esempio il prossimo esame, la prossima partita o la cena di fabbrica, specificando un nome e una descrizione dell’evento, la data e l’ora dell’avvenimento e il colore della relativa scheda e se abilitare la ricezione della notifica in modo da prepararsi per tempo all’evento.

L’applicazione permette di modificare ed eliminare gli eventi e di condividere la schermata del timer in qualsiasi momento sui i social per far sapere a tutti quanto manca alla laurea o al matrimonio e funziona perfettamente anche offline.

Previous Next Fullscreen

Nella schermata delle impostazioni è possibile scegliere il tema preferito tra chiaro, scuro e di sistema, ordinare gli eventi in base alla data di creazione degli stessi, al nome oppure al tempo rimanente e se mostrare sempre tutte le unità (giorni, ore, minuti e secondi) e il tempo trascorso nella lista degli eventi.

Until è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili effettuando un acquisto in-app opzionale di € 0,99 ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.