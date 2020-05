L’app per il benessere digitale di Google aiuta l’utente a limitare l’uso eccessivo dello smartphone attraverso funzionalità come il monitoraggio del tempo di utilizzo delle app, l’attivazione di una modalità Focus per evitare distrazioni, l’impostazione dei timer per le applicazioni e molto altro.

TVUsage è un’app che porta il benessere digitale e il blocco delle app su Android TV per aiutare l’utente a rendersi conto di quali sono le sue abitudini di utilizzo giornaliere e settimanali delle varie app installate sulla TV.

L’app TVUsage porta il benessere digitale su Android TV

Lo strumento visualizza il grafico di utilizzo degli ultimi 3 giorni e offre la possibilità di impostare il limite di tempo giornaliero dello schermo per essere avvisati quando è il momento di spegnere la TV, inoltre consente di bloccare qualsiasi app con un pin, aprire qualsiasi app installata e le relative impostazioni direttamente dalla schermata dei dettagli ed escludere un’app se non si è interessati a tracciarne l’utilizzo.

Lo sviluppatore fa notare che tutte le funzionalità sono state completamente testate su dispositivi Nvidia Shield TV, mentre per gli altri dispositivi Android TV l’app potrebbe funzionare solo in parte o addirittura non funzionare.

TVUsage è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate in fondo. Il video sottostante mostra come configurare l’app e la maggior parte delle funzionalità. Per l’installazione è sufficiente Android 5.1 o versioni successive.