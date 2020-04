Time Calc è un’applicazione che mette a disposizione una calcolatrice specifica per eseguire calcoli temporali precisi in modo semplice, utile, ad esempio, per registrare le ore di volo sul diario di bordo.

L’app offre la possibilità di eseguire le operazioni elementari sui valori di ore minuti e secondi attraverso un’interfaccia essenziale che consente di convertire il risultato ottenuto in altre unità di tempo (anno, giorno, ora, minuto, secondo).

Lo strumento permette di calcolare il tempo in modo semplice e preciso effettuando operazioni elementari come aggiungere, sottrarre, moltiplicare e dividere su ore, minuti e secondi.

Previous Next Fullscreen

E’ inoltre possibile utilizzare la calcolatrice in modalità orizzontale o verticale e salvare e condividere le operazioni importanti. Nel pannello delle impostazioni sono presenti le opzioni per attivare la visualizzazione dei secondi e il tema scuro, votare l’app e inviare feedback.

Time Calc è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari rimovibili acquistando la versione Pro al prezzo di € 2,39 che inoltre sblocca il tema scuro, le operazioni sottrazione e moltiplicazione e consente di salvare le operazioni e condividere i risultati.

A seguire trovate il video dimostrativo e il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.