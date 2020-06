The Right Distance è un’applicazione che offre la possibilità di godere delle bellezze dell’arte, della cultura e dell’architettura in serenità, in quanto vi aiuta a restare alla distanza di sicurezza negli spazi affollati rispettando la vostra privacy.

Lo strumento utilizza il BLE (Bluetooth Low Energy) dello smartphone per stimare la vostra distanza dagli altri utenti dell’app e avvisarvi nel caso di troppa vicinanza con altre persone.

The Right Distance opera nel modo più discreto e meno invasivo possibile, senza inviare informazioni o notifiche inutili e senza penalizzare la durata della batteria.

Previous Next Fullscreen

The Right Distance permette di visitare spazi pubblici nel rispetto della privacy

L’app garantisce il rispetto della privacy in quanto nessun dato viene raccolto o condiviso e in nessun caso accederà al GPS del dispositivo, alla sua posizione, alla memoria interna o ad altri dati, inoltre non salverà su nessun dispositivo, locale o remoto, nessuna informazione riguardo il dispositivo o quelli che l’app rileverà, in modo tale che non sia in nessun modo possibile identificare l’utente, il dispositivo o i dispositivi vicini.

The Right Distance è progettata per essere usata in spazi pubblicamente accessibili autorizzati dallo sviluppatore, pertanto è necessario abilitare l’app effettuando la scansione di un QR-code fornito dall’istituzione autorizzata che solitamente si trova all’ingresso dei locali.

The Right Distance è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e alla fotocamera. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

Potrebbe interessarti: Da oggi Immuni è ufficialmente operativa in tutta Italia