Steno Notes è un’applicazione per prendere appunti e note focalizzata sull’essenziale per essere maggiormente produttivi.

L’app consente di organizzare le note tramite hashtag in modo che vengano raggruppate automaticamente in cartelle colorate e di trovare rapidamente qualsiasi cosa utilizzando la ricerca testuale oppure filtrando per cartella o etichetta.

Steno Notes è un’app per prendere appunti senza fronzoli

Lo strumento offre la possibilità di aggiungere, modificare ed eliminare rapidamente le note con la facoltà di annullamento in caso di cancellazione accidentale.

L’applicazione permette di condividere i propri appunti con amici e familiari, mentre nelle opzioni è possibile scegliere il tema con una combinazione di colori chiaro-scuro per ridurre l’affaticamento degli occhi, oppure il tema completamente nero.

L’app include anche una sezione con tutorial e FAQ, inoltre i beta tester interessati a comunicare maggiormente con il team di sviluppo possono fare riferimento a questa pagina a loro dedicata.

Steno Notes è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali per passare alla versione Pro al costo di € 2,99 l’anno oppure € 0,99 al mese, tuttavia è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso al microfono e a foto, elementi multimediali e file ed è rintracciabile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire.

