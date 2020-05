Simple Dialer è un’app telefono che permette di gestire le chiamate in modo semplice e consente di bloccare facilmente i numeri di telefono dei mittenti indesiderati.

La schermata principale si compone di tre schede (contatti, preferiti e registro chiamate), mentre la tastiera rapida offre suggerimenti di contatto intelligenti.

L’app telefono permette di navigare nella rubrica e nei preferiti per lettera e di cercare un nominativo tramite ricerca testuale, inoltre offre la possibilità di creare dei collegamenti nella schermata principale per qualsiasi contatto.

Simple Dialer mette a disposizione un’interfaccia minimale e offre un tema scuro per impostazione predefinita, tuttavia è presente anche il tema chiaro e quello personalizzabile con i colori a scelta, inoltre, la mancanza di accesso a Internet offre maggiore privacy, sicurezza e stabilità rispetto ad altre app telefono.

Nelle impostazioni è possibile scegliere il tema, personalizzare i colori dell’interfaccia, gestire i numeri bloccati, cambiare il formato per data e ora, regolare la dimensione del carattere e associare un numero ai contatti per comporlo tramite pressione prolungata sul numero corrispondente del tastierino.

Simple Dialer è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a contatti, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.