Radioplayer Italia è l’applicazione ufficiale della Radio italiana che permette di ascoltare 140 emittenti che vanno dai grandi network fino alle stazioni cittadine.

Si tratta di un hub certificato da Player Editori Radio, la società degli editori nazionali e locali, pubblici e privati che rappresenta un’alleanza per la qualità e l’innovazione della Radio in ambiente digitale.

La schermata principale dell’app presenta un carosello con le radio preferite nella sezione superiore, le emittenti ascoltate di recente nella sezione centrale e una barra inferiore con le schede “Live”, “Podcast”, e “Cerca”.

L’applicazione per ascoltare le radio italiane offre la possibilità di impostare un timer di spegnimento e di abilitare la sveglia con una delle radio preferite a scelta, oppure con l’ultima emittente ascoltata, mentre nella schermata delle opzioni è consentito attivare la riproduzione in alta qualità, l’autoplay all’avvio dell’app e la ricezione dei promemoria per i programmi.

Radioplayer Italia è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, accede al flusso originale di ogni singola emittente e non richiede registrazione.

L’app chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, telefono, ID dispositivo e dati sulle chiamate, informazioni sulla connessione Wi-Fi ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.