radio.it è un’applicazione che permette di ascoltare oltre 30.000 emittenti italiane e internazionali e scoprine sempre di nuove grazie ai consigli della redazione, alle categorie sintetiche e alle altre funzioni di ricerca.

L’app mette a disposizione un feed personalizzato in base alle proprie abitudini di ascolto con la possibilità di accedere rapidamente agli ultimi podcast e alle emittenti ascoltate.

La funzione di ricerca sintetica suddivisa per emittenti, podcast, episodi e canzoni consente di trovare subito i contenuti di interesse e con la ricerca per episodi è possibile trovare ospiti e temi speciali presenti nei podcast, mentre con la ricerca per canzoni si può scoprire su quali emittenti stanno trasmettendo il proprio brano preferito.

L’app radio.it permette di ascoltare emittenti e podcast

L’app radio.it è compatibile con Chromecast e permette di riprodurre le emittenti e i podcast con altoparlanti esterni in qualsiasi punto della Smart Home, inoltre offre la radiosveglia e la facoltà di addormentarsi con la radio o podcast preferito tramite lo Sleeptimer che interromperà la riproduzione dopo l’ora selezionata.

Tra le altre funzionalità trovate la possibilità di scaricare gli episodi per ascoltarli offline, saltare le pause e ricevere notifiche sugli episodi dei podcast ai quali siete abbonati.

radio.it è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla posizione e a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per reperire l’applicazione nel Play Store di Google.

Da non perdere: Che le danze sul Play Store abbiano inizio: più di 70 le app e i giochi in sconto