Q Chat è un’applicazione in cui le persone possono chattare anonimamente in stanze di gruppo e in stanze private e rappresenta un modo per condividere i propri pensieri con persone sconosciute di tutto il mondo.

L’app genera i nomi utente istantaneamente senza bisogno di registrarsi e offre la possibilità di inviare messaggi a chiunque si ritenga interessante in base alle informazioni contenute nel profilo visibile toccando sull’avatar o sul nome utente.

L’applicazione consente anche di cercare utenti e di ricevere notifiche se qualcuno invia messaggi, inoltre, ogni volta che si invia un messaggio o si promuove l’app sui social si guadagnano punti esperienza che permettono di salire di livello.

Q Chat non richiede la registrazione, tuttavia iscrivendosi con un indirizzo e-mail e una password è possibile caricare il proprio avatar, selezionare il sesso e aggiungere una breve descrizione nella pagina del proprio profilo, oltre a poter salvare chat, stanze e profilo in modo da non perderli se si disinstalla l’app.

Q Chat è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari e attualmente è ancora in fase di sviluppo, quindi potrebbe riservare qualche bug. A seguire trovate il badge per raggiungere la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google.