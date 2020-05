Promemoria per l’acqua è un’applicazione che ha lo scopo di aiutare l’utente a ricordarsi di bere un quantitativo sufficiente di acqua per mantenere l’organismo idratato ogni giorno.

Dopo aver selezionato il sesso, il peso e l’anno di nascita, l’app calcolerà la quantità standard di acqua che l’utente deve assumere al giorno e favorirà l’instaurarsi di un’abitudine sana.

Lo strumento consente di impostare il proprio obiettivo specifico di acqua potabile da bere quotidianamente in base allo stato di salute o alla situazione lavorativa o sportiva e di pianificare la ricezione di promemoria. L’app integra anche la funzione di contapassi e permette di scegliere quanta acqua bere alla volta.

L’applicazione include un menu con 24 diversi tipi di acqua potabile con le proporzioni d’acqua contenute in altre bevande come caffè, tè, succo di frutta, frullati, vino, birra ecc., inoltre monitora i progressi dell’utente nell’assunzione di acqua su base settimanale, mensile e annuale con le statistiche delle bevande preferite.

Promemoria per l’acqua è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app, ma è supportata da annunci pubblicitari, e chiede le autorizzazioni per l’accesso alle informazioni sulla connessione Wi-Fi e a foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.