PrivacyBreacher è un’applicazione open source che vuole mostrare all’utente le informazioni alle quali le app installate possono accedere senza richieste di autorizzazione per evidenziare potenziali problemi di privacy.

La schermata principale dell’app è composta da tre pulsanti. Physical Activity Monitor mostra come qualsiasi applicazione può utilizzare i sensori dello smartphone, come giroscopio, accelerometro o magnetometro, per monitorare l’angolazione la direzione, la velocità di movimento del dispositivo e altro per ottenere una visualizzazione 3D dei movimenti di mani e corpo.

Phone Activity Monitor monitora determinati eventi sul dispositivo, come il collegamento dello stesso a un caricabatterie, a un laptop o PC tramite USB e lo stato del display.

Phone Information visualizza le informazioni sul dispositivo (marca, modello, produttore, ecc.), il totale dei dati mobili e Wi-Fi utilizzati dall’ultimo avvio, il tempo di attività del dispositivo e l’elenco di tutte le applicazioni installate sullo smartphone.

Lo strumento dimostra che le applicazioni possono accedere alle informazioni del dispositivo di un utente senza richiedere autorizzazioni e potrebbero essere utilizzate per scopi di tracciamento, monitoraggio o pubblicità.

PrivacyBreacher è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è necessario Android 9 Pie o versioni successive.

