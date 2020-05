Prequel è un’applicazione di fotoritocco che offre la possibilità di aggiungere effetti e filtri a foto e immagini ed è indicato per gli utenti che vogliono dare un tocco originale alle proprie storie sui social.

Lo strumento permette di conferire un aspetto moderno, rétro oppure futuristico alle foto (e prossimamente anche ai video) semplicemente scegliendo tra decine di preset quali Cinema, Disco, Grain, Miami, Lomo, Film, Vintage, VHS, Glitch, Spectra, Retro e molti altri.

Prequel permette di dare stile alle vostre storie

L’app per il fotoritocco offre un’interfaccia utente che non richiede competenze specifiche o componenti aggiuntivi per ottenere dei buoni risultati e mette a disposizione numerose impostazioni per personalizzare ciascun filtro o effetto, inoltre è possibile combinare un numero illimitato di filtri e strumenti per creare dei preset personalizzati.

Prequel è attualmente disponibile per Android come beta gratuita supportata da acquisti in-app opzionali e chiede le autorizzazioni per l’accesso alla fotocamera e a foto, elementi multimediali e file. Lo sviluppatore promette che aggiungerà nuovi strumenti, filtri e preset ogni settimana.

A seguire trovate il badge per rintracciare la pagina dell’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.