Pomodorino è un’applicazione per il benessere digitale che ha lo scopo di aiutarvi a rimanere concentrati sull’attività che state svolgendo evitando distrazioni con lo smartphone.

Per avviare una sessione di distacco dal vostro dispositivo è sufficiente scegliere il tipo di attività dal menu a tendina e impostare la durata del timer che indica per quanto tempo dovrete restare concentrati su quello che state facendo senza interagire con lo smartphone.

L’app Pomodorino vi stimola a rimanere concentrati

Se raggiungerete l’obiettivo verrete premiati con uno dei pomodorini che si aggiungeranno alla vostra collezione, con la possibilità di ottenere esemplari rari e speciali se terminerete le sessioni di astinenza più lunghe. Se invece utilizzerete il dispositivo durante la sessione, verrete rimproverati con un pomodoro marcio.

L’app Pomodorino offre la possibilità di rivedere le sessioni giorno per giorno, scoprire che tipo di pomodorini avete raccolto e per quanto tempo siete riusciti a rimanere concentrati, inoltre è possibile convertire i pomodorini raccolti in salsa di pomodoro per scalare le classifiche di Google Play Giochi.

In futuro verrà implementato anche l’orto dei pomodorini e verrà aggiunta la possibilità di visualizzare grafici più accurati sulle sessioni di concentrazione.

Pomodorino è disponibile per Android gratuitamente supportata da acquisti in-app opzionali ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 6.0 o versioni successive.

