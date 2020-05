Pixurr Wallpapers è un’applicazione che permette di personalizzare smartphone e tablet con una collezione di sfondi dai colori vibranti caratterizzati da uno stile minimale.

L’app offre dei wallpaper di qualità 4K basati su cloud navigabili per categorie (Astratto, Deserto, Fluido, Foresta, Gradiente, Paesaggio, Minimalista, Natura, Stagioni, Avventura e Campeggio) e ricercabili tramite lo strumento di ricerca integrato, con la possibilità di visualizzare i dettagli degli sfondi e delle tavolozze dei colori, contrassegnare gli sfondi come preferiti, salvarli sul dispositivo e applicarli direttamente dall’app.

L’interfaccia utente di Jahir Fiquitiva offre un moderno design grafico in stile Material Theme e offre il supporto per i temi chiari e per i temi scuri AMOLED.

Nelle opzioni è possibile scegliere il tema dell’applicazione, scalare gli sfondi, attivare le miniature in alta qualità, disabilitare le animazioni, colorare la barra di navigazione e altro, inoltre lo sviluppatore promette aggiornamenti settimanali.

Pixurr Wallpapers è disponibile per Android al prezzo di € 1,79 senza acquisti in-app e chiede le autorizzazioni per l’accesso a foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.